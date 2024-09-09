Afyonkarahisar'da Öğrencilere Eğitim Yardımı

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Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kentteki 606 öğrenciye aile başı 2 bin 500 TL olmak üzere eğitim materyali yardımı yapıldı.

Her eğitim öğretim döneminde yılda iki kez öğrencilere eğitim yardımında bulunan Afyonkarahisar SYDV, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıcı öncesi vatandaşlara devletin şefkat elini uzattı.

SYDV aracılığıyla Afyonkarahisar merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden vakıfta kayıtlı dosyası bulunan, şartlı eğitim yardımı alan hanelerin ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde örgün eğitim alan bin 606 öğrenciye yardımda bulunuldu.

Çocuklar için hazırlanan giyim, ayakkabı, çanta, kırtasiye, sınavlara hazırlık materyali gibi eğitim ile ilgili temel ihtiyaçların yer aldığı setler ailelere teslim edildi. SYDV aracılığıyla öğrenci başı 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 4 milyon 15 bin TL eğitim materyali yardımı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR