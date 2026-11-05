Afyonkarahisar Valisi Aktaş, jandarma şube ve sosyal tesis inşaatlarını yerinde gördü

Afyonkarahisar Valisi Aktaş, jandarma şube ve sosyal tesis inşaatlarını yerinde gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve sosyal tesis inşaatlarını yerinde inceledi. Aktaş, büyük oranda tamamlanan inşaatların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Jandarma Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve sosyal tesis inşaatları sürüyor.
Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve sosyal tesis inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aktaş, büyük oranda tamamlanan inşaatların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: İHA
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