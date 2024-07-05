Afyonkarahisar Valisi Belediye Başkanlarına Seslendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valisi Belediye Başkanlarına Seslendi

Afyonkarahisar Valisi Belediye Başkanlarına Seslendi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, belediye başkanlarına seslenerek, 'Afyonkarahisar ortak paydasında bu şehre hep birlikte güzel hizmetler yapacağız' dedi.

05.07.2024 10:48  Güncelleme: 10:50
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, belediye başkanlarına seslenerek, "Afyonkarahisar ortak paydasında bu şehre hep birlikte güzel hizmetler yapacağız" dedi.

Valimiz Yiğitbaşı, belediye başkanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen 'Eğitim ve Koordinasyon' toplantısına başkanlık yaptı. Toplantıda belediye başkanlarının görev sürelerince en çok kullandıkları kamu hizmetleri ve kanunlar konusunda ilgili kurum müdürlerince bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda işbirliği ve ortak akıl vurgusu yapan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar ortak paydasında bu şehre hep birlikte güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı farklı konulardaki uzmanların yaptığı bilgilendirmeler ile devam etti.

Toplantıya Vali Yiğitbaşı'nın yanı sıra Belediye başkanı Burcu Köksal, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan'da katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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