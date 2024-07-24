Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı yayımladığı mesaj ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Vali Yiğitbaşı mesajında, gazetecilerin vatandaşların doğru ve güvenilir habere ulaşma ihtiyacını dikkate alarak gazetecilik görev ve sorumluluğunu üstlenen, her türlü zorluk ve meşakkat altında bu sorumlulukla ülkeye hizmet ettiği vurguladı. Vali Yiğitbaşı mesajında, "Tüm teknolojik gelişmelere rağmen yerel ve bölgesel alanda önemini hala koruyan gazetecilik, ülkemizde devletimizin işleyişi ve vatandaşlarımızın menfaati için önemli bir görevi yerine getirmektedir. Vatandaşlarımızın, doğruluğu teyit edilmiş ve güvenilir bilgiye sürekli olarak erişebilmesi demokratik bir toplumun en önemli özelliklerinden biridir. Bu anlamda bir gazetecinin en önemli hasleti olguya ve belgeye dayalı haber yapmak ve manipülatif haberlerden kaçınarak kamuoyuna itimat ve itibar edilir bilgiler sunmaktır.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde 8.yıl dönümünü andığımız 15 Temmuz gecesinde, ülkemizin yerel ve ulusal basın kuruluşları, ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden hain darbe girişimine karşı dik duruş sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tavır alarak takdire şayan bir duruş sergilemişlerdir. Bu vesileyle, basın mensuplarına devletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Özverili, ilkeli ve tarafsız tüm gazetecilerimizi canı gönülden desteklediğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu vurgulayarak tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR