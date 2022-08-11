Vali Yiğitbaşı yaralı pilotları hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı yaralı pilotları hastanede ziyaret etti

11.08.2022 00:31
Vali Yiğitbaşı yaralı pilotları hastanede ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, hayvan çiftliği arazisine zorunlu iniş yapan eğitim uçağında yaralanan pilotları hastanede ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, hayvan çiftliği arazisine zorunlu iniş yapan eğitim uçağında yaralanan pilotları hastanede ziyaret etti. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının uçuş esnasında zorunlu iniş yaptığı belirtildi. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldiği vurgulandı. Olayda hafif şekilde yaralanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan pilotları Vali Yiğitbaşı ziyaret etti. Ziyarette Vali Yiğitbaşı, Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ve Y.E.B. (19) adlı pilotla bir süre sohbet ettikten sonra hastaneden ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (3) Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (3)
Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı yaralı pilotları hastanede ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Yiğitbaşı yaralı pilotları hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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