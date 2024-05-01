Afyonkarahisar Valisi Üniversite Öğrencileriyle Tarihi Frig Vadisi Hakkında Görüştü - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valisi Üniversite Öğrencileriyle Tarihi Frig Vadisi Hakkında Görüştü

Afyonkarahisar Valisi Üniversite Öğrencileriyle Tarihi Frig Vadisi Hakkında Görüştü

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Tarihi Frig Vadisi'nin daha fazla tanıtılması için üniversite öğrencilerinin görüş ve önerilerini dinledi. Vali Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek Frigya'nın tanıtımı konusunda önerilerini ve bölgedeki izlenimlerini öğrendi.

01.05.2024 11:55
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi Frig vadisinin daha fazla tanıtılması noktasında üniversite öğrencilerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Valimiz Yiğitbaşı, valilik himayelerinde düzenlenen Tarihi Frig Vadisi ve Ayazini Doğa ve Kültür Gezisine katıldı. Vali Yiğitbaşı bu çerçevede Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Her iki üniversiteden 60'tan fazla kulüp ve topluluktan 170 öğrencinin katıldığı buluşmada Vali Yiğitbaşı, öğrencilerden Frigya'nın daha fazla tanıtılması noktasında önerilerini, bölgede edindikleri izlenimlerini ve taleplerini dinledi. Keyifli bir ortamda geçen programın ardından Vali Yiğitbaşı öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek hepsini ilgililere not ettirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Valisi Üniversite Öğrencileriyle Tarihi Frig Vadisi Hakkında Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Üniversite Öğrencileriyle Tarihi Frig Vadisi Hakkında Görüştü - Son Dakika
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