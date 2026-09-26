Afyonkarahisar yumurta üreticileri hammadde için Tahıl Koridoru'na umut bağladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar yumurta üreticileri hammadde için Tahıl Koridoru'na umut bağladı

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Afyonkarahisar yumurta üreticileri hammadde için Tahıl Koridoru\'na umut bağladı
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Afyonkarahisar'daki yumurta üreticileri, Türkiye üretiminin yüzde 25'ini karşılarken hammadde için Tahıl Koridoru'nun geçen yıl gibi işlemesini bekliyor. Sektör, arz fazlası, arpa, buğday ve soya fasulyesinde dışa bağımlılık ile gübre ve YEKDEM sorunlarına çözüm arıyor.

Yumurta üretiminde Türkiye'de yaklaşık yüzde 25'lik gibi büyük bir paya sahip olan Afyonkarahisar'daki üreticilerin gözü hammadde tedarikinin sorunsuz bir şekilde sağlanması için 'Tahıl Koridorunun' önceki yıl olduğu gibi sorunsuz işlemesinde.

Afyonkarahisar yumurta üretiminde Türkiye'de en büyük paya sahip olan kentlerden birisi. Kent ayrıca Türkiye'de üretilen yumurtaların yüzde 25'i kadarını Avrupa standartlarında üreterek Dünya yumurta piyasasında söz sahibi olarak yerini koruyor.

Kentte üretimin aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yumurtacılar Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kumartaşlı, üreticilerin yaşadığı sorunların başında arz fazlası geldiğini ifade etti. Kumartaşlı, "Türkiye'de yumurta üreticilerin başlıca sorunları arasında arz fazlası gelmekte. Malumunuz olmak üzere ülke genelinde bir kuş gribi vakası yaşandı. Bu süreçte kapasite artışları her zamanki gibi oldu. Bazı bölgeler bu durumdan pozitif bazı bölgeler ise negatif etkilendi. Bundan dolayı bir üretim fazlamız var. Bunu da önümüzdeki günlerde inşallah ihracat ile sektör çözmeye çalışacak" dedi.

"En büyük sıkıntılarımızdan birisi de hammadde tedariki"

Yumurta üreticileri olarak Tahıl Koridorundan gelecek olumlu gelişmeleri beklendiklerini de sözlerine ekleyen Kumartaşlı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bunun dışında en büyük sıkıntılarımızdan birisi de hammadde tedariki. Bilindiği gibi ihracata dayalı bir üretim yaptığımız için buna paralele olarak ithalat ihtiyacımızda doğuyor. Arpa ve buğday ile birlikte özellikle soya fasulyesinde dışa bağımlıyız. Bu önümüzdeki günlerde inşallah geçen yıl olduğu gibi devlet büyüklerimizin desteği ile Tahıl Koridorundaki olumlu gelişmelerin sektörü rahatlatacağı kanaatindeyim.

Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin süspansiyonlu mısır desteği yumurtacılara her daim nefes olmaya devam etmekte. Bunun da devam etmesi noktasında gerekli girişimleri bekliyoruz."

"Gübre sorunun çözümü noktasında en büyük beklentimiz biogaz tesisleri"

Açıklamalarında ayrıca sektörün en büyük sorunlarından birisi haline gelen gübre ve YEKDEM konusuna da değinen Kumartaşlı, "Gübre konusunda da gerekli yapılanmaların yapılmasını bekliyoruz. Bilindiği üzere atık olarak değerlendiriliyor yani gübre ilk çıktığı gibi tarlalar için değerlendirilemiyor. Bunu aşabilmemizin tek yolu ise biogaz tesisleri görünüyor. Ancak bu tesislerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) olarak görünüyor. Ancak burada da destekli elektrik alım fiyatı düştüğünden dolayı YEKDEM olmayan firmaların kapanması ya da kapasitelerini düşürmesinden dolayı açıkta kalan bir gübre miktarı oluşturmakta. Bu konunun çözümü içinde gerekli desteği bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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