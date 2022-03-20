Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi

20.03.2022 12:27
Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Afyon ilinden 40 genç 4 günlük program için Aydın'a geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Afyon ilinden 40 genç 4 günlük program için Aydın'a geldi. Program kapsamında Aydın'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen gençler, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Kemer Mezarlığı Şehitliği ziyareti, Afrodisias Antik Kenti, Çömlek Atölyesi, Kuşadası gezilerinin yanı sıra esnaf ziyaretleri, kaymakam ve belediye başkanı ziyaretleri gerçekleştiren gençler kuş evi yapımı ve sokak hayvanlarını beslemek gibi çeşitli gönüllülük faaliyetleri de yürüttüler. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'da gençlerle buluşarak katılım belgesi takdim etti. Afyonlu gençleri Aydın'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fillikçioğlu, "Gençlerimize bu imkanı veren Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Benzer projelerle daha önce ilimizden gençlerimizi farklı illere göndermiştik bu kez ev sahibi il olarak Afyon ilinden gelen misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri aracılığıyla çeşitli projeleri destekliyor yerelde de benzer çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi
Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi
Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi
Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi
Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi
Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi

YORUMLAR
500
Malatya'da 200 çocuğa eşofman Malatya'da 200 çocuğa eşofman GSB Yurtlarında potanın şampiyonları belli oldu GSB Yurtlarında potanın şampiyonları belli oldu

gençlik, Kemer, Afyon, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:12 Aleyna Tilki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Kısa sürede binlerce beğeni aldı
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 12:34:02. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement