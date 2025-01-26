Ağabeyinin vurduğu 19 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ağabeyinin vurduğu 19 yaşındaki kız hayatını kaybetti

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Ağabeyinin vurduğu 19 yaşındaki kız hayatını kaybetti Gaziantep'te yabancı uyruklu şahıs, bir kız kardeşini öldürdü diğerini de yaraladı Gaziantep'te ağabeyi tarafından silahla vurulan 19 yaşındaki yabancı uyruklu Hale El Şıh İsmail hayatını kaybederken ablası ise yaralandı.

26.01.2025 17:47
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Ağabeyinin vurduğu 19 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Gaziantep'te yabancı uyruklu şahıs, bir kız kardeşini öldürdü diğerini de yaraladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te ağabeyi tarafından silahla vurulan 19 yaşındaki yabancı uyruklu Hale El Şıh İsmail hayatını kaybederken ablası ise yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Eyupsultan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Meryem El Şıh İsmail (28)'in evine giden Muhammet El Şıh İsmail (26), evin içerisinde kardeşi Hale El Şıh İsmail ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte yanında bulundurduğu silahını çıkaran Muhammed El Şıh İsmail (26), kardeşi Hale ve ablası Meryem'e ateş etti.

Ağabeyi tarafından vurulan 19 yaşındaki Hale kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hale ile ablası Meryem hastaneye kaldırdı. Yaralı kardeşlerden durumu ağır olan Hale yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hastanede tedavisi devam eden Meryem El Şıh İsmail'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma ve kaçan katil zanlısı ağabeyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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