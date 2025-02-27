Ağaç Budarken Duvardan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

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Ağaç budarken çıktığı duvardan düşen şahıs hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaç budarken çıktığı duvardan düşen şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Eskiçeşme Mahallesi'nde bir sitede ikamet eden A.E.adlı vatandaş, dün Mehmet Karakaş'tan bahçesindeki ağacın budanması için yardım istedi. Karakaş ağacı budadığı esnada bilinmeyen bir nedenle çıktığı bahçe duvarından aşağı düştü. 2 metre yükseklikten yola düşüp ağır şekilde yaralanan Karakaş, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.E. ise gözaltına alındı. Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen A.E. "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.