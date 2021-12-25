Ağaçta buz sakırtıları oluştu - Son Dakika

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Ağaçta buz sakırtıları oluştu

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulmasının ardından kent genelinde soğuk hava etkili oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi görmesiyle ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Buz tutan bir yolda ise trafik kazası meydana geldi.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde yağan kar ile birlikte hava sıcaklığında önemli ölçüde düşüş yaşandı. Çameli ilçesinde ise sabah saatlerinde termometreler eksi 10 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde soğuk hava hakim oldu. Soğuk havayla birlikte yollar, kaldırımlar, çatılarda ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Soğuk bir sabaha uyanan vatandaşlar, Çameli ilçesinin Kalınkoz Mahallesinde ağaçlarında buz tuttuğu görülürken bir vatandaş bu durumu fotoğrafladı. Buz tutan bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşarken bir vatandaş maddi hasarlı kaza geçirdi.