Ağrı’da 15 Temmuz anma programı: Kur’an’a geçen öğrenciler şehitler için dua etti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ağrı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrenciler, şehitler için Kur'an okuyup dua etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ağrı Gençlik Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Gençlik Merkezi bünyesinde açılan dini eğitim kurslarında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrenciler için düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim'e geçen kız ve erkek kursiyerlere başarı belgeleri ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Program kapsamında öğrenciler, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Tilavetin ardından yapılan duada, vatanın birlik ve beraberliği ile şehitler için dua edildi.

Etkinlikte öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de yer alırken, program duygusal anlara sahne oldu.

Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, milli ve manevi değerlerle yetişen nesillerin önemine vurgu yapılarak, "Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrencilerimiz, kahraman şehitlerimizi Kur'an okuyarak dualarla andı. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi. - AĞRI