Ağrı'da 5 dönümlük tarla küle döndü - Son Dakika
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Yerel

Ağrı'da 5 dönümlük tarla küle döndü

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Ağrı'nın merkeze bağlı Dambat köyünde bulunan bir tarlada çıkan yangın sonucunda 5 dönümlük tarla küle döndü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

31.07.2024 09:12
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Ağrı'da 5 dönümlük tarla küle döndü

AĞRI - Ağrı'nın merkeze bağlı Dambat köyünde bulunan tarlada çıkan yangın tarlayı küle çevirdi

Ağrı'nın merkeze bağlı Dambat köyünde bulunan bir tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını güçlükle kontrol altına alırken, 5 dönümlük tarla küle döndü

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da 5 dönümlük tarla küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da 5 dönümlük tarla küle döndü - Son Dakika
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