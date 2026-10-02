Ağrı\'da Afet Eğitim Parkuru açıldı, 10 yeni akredite ekip kurulacak

Ağrı'da afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla hazırlanan Afet Eğitim Parkuru, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta gerçekleştirilen tatbikatla ekiplerin afetlere müdahale kabiliyeti uygulamalı olarak gösterildi.

Ağrı'da afetlere hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak Afet Eğitim Parkuru'nun açılışı gerçekleştirildi. Parkurun ana eğitim modülünü Kentsel Arama Modülü oluştururken, açılış programının ardından düzenlenen tatbikatta ekipler muhtemel afet senaryolarına yönelik uygulamalı çalışma yaptı. Parkurda başta kentsel arama olmak üzere farklı afet ve acil durumlara yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından personelin de eğitimlerden geçirileceği parkurla kentteki arama kurtarma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

"Afetlere hazırlık bir tercih meselesi değildir"

Açılış programında konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, parkurun özellikle kentsel arama alanında önemli bir eğitim merkezi olacağını belirtti. Kentsel Arama Modülü'nde muhtemel bir enkaz senaryosu üzerinden çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Bozkurt, arama kurtarma personeli ve destek ekiplerine enkaza giriş, ekiplerin çalışmalarına destek olma ve enkaz alanında uygulanacak teknik çalışmalar konusunda eğitim verileceğini söyledi. Bozkurt, "Özellikle bu eğitim parkurundaki ana eğitim modülümüz kentsel arama modülüdür. Bu modülde herhangi bir enkaz durumunda arama kurtarma personelimiz, onlara yardımcı olacak destek ekipleri ve AKUT ekiplerinin enkaza nasıl gireceği, arama kurtarma ekiplerine nasıl yardım edeceği ve bu alandaki teknik bilgiler konusunda birçok eğitimi burada almış olacaklar. Bunun yanında ilimizde mevcut 2 akredite ekibimize ilave olarak 10 ekip daha oluşturacağız. Bu ekiplerimiz kentsel aramanın yanı sıra acil barınma, arazi, sel, çığ ve dağda arama kurtarma gibi farklı alanlarda akredite olacak. Bu ekiplerde yaklaşık 287-290 kişi görev alacak. Ayrıca 10 destek ekibimiz olacak ve bu ekiplerde de yaklaşık 313 personelimiz yer alacak. Destek ekiplerimiz de afet ve acil durumlarda AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerine destek verecek" dedi.

Ağrı'daki Destek AFAD gönüllüsü sayısının da artırıldığını aktaran Bozkurt, "İlimizde Destek AFAD gönüllüsü sayımız yaklaşık bin 70'ler civarındaydı. İlave bin 200'e yakın Destek AFAD gönüllüsü arkadaşımızın bu sene içerisinde eğitimlerini bizzat yaparak kazandırdık. Böylelikle Ağrı ilimizde 2 bin 200'e yakın Destek AFAD gönüllüsü de kazanmış olduk. Ekiplerimizi eğitimlerle hazır ve diri tutacağız. Çünkü afetlere hazırlık bir tercih meselesi değildir, bir sorumluluktur ve biz bu sorumlulukla hareket ediyoruz" diye konuştu.

Program, gerçekleştirilen tatbikatın ardından sona erdi.