Ağrı'da Arıcılıkta Hedef 2 Ton Bal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da Arıcılıkta Hedef 2 Ton Bal

Ağrı\'da Arıcılıkta Hedef 2 Ton Bal
15.06.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli imam Cemil Kotan, devlet desteğiyle arıcılıkta 100'ün üzerinde kovanla 2 ton bal hedefliyor.

Ağrı'da yaşayan emekli imam Cemil Kotan, eşiyle birlikte 4-5 kovanla başladıkları arıcılıkta devlet desteğiyle 100'ün üzerinde kovana ulaştı. Bu yıl yaşanan arı kayıplarına rağmen üretime devam eden çift, sezon sonunda 2 ton bal elde etmeyi hedefliyor.

Ağrı'da emekli imam Cemil Kotan, emeklilik sonrası eşiyle birlikte arıcılık faaliyetlerine ağırlık verdi. Başlangıçta 4-5 kovanla yürüttükleri üretimi devlet desteğiyle aldıkları 40 kovanla büyüten çift, zamanla 100'den fazla kovana ulaştı. Bu yıl yaşanan arı kayıpları nedeniyle kovan sayısında düşüş yaşansa da üretime devam eden Kotan çifti, halen 100'ün üzerinde kovanla faaliyetlerini sürdürüyor. Yağışların etkisiyle doğada yeterli nektar oluşmaması nedeniyle arılara destekleme amaçlı şerbet verilirken, nektar akışının başlamasına kadar bu uygulamanın devam edeceği belirtildi. Geçen yıl 1 tonun üzerinde bal üretimi gerçekleştiren çift, bu yıl uygun hava şartlarının sürmesi halinde üretimi 2 tona çıkarmayı hedefliyor.

Hedef 2 ton üretim

Arıcılığın sevgi ve emek gerektiren bir iş olduğunu belirten Cemil Kotan, hedeflerinin 2 ton üretim olduğunu söyleyerek, "Emekli olmadan önce 4-5 kovan arım vardı, bakıyordum. Emekli olduktan sonra buna hem çoğaldık hem de eşimle devlet destekli 40 tane kovan aldık. Şu anda kovanlarımız 100'ün üzerinde. Tabii bu 150'ye kadar çıktı. Bu sene arı kaybımız çok oldu. Onun için 100'ün altına düştük ama inşallah bu sene yine 100'ün üzerinde daha fazlasıyla çıkacağız. Arıcılık işi sevgi işidir. Seversen yaparsın, sevmezsen arıcılık yapamazsın. Biz de her sabah kalkıyoruz, sevgiyle arılarımızın içine geliyoruz. Arılarımızı kontrol ediyoruz, isteyene çıta veriyoruz, isteyene anasını kontrol ediyoruz. Yani bir bebek gibi ne istiyorsa hepsini tek tek yapıyoruz. Eşimle beraber yapıyoruz. Eşim de sağ olsun. Sizin huzurunuzda tekrar ona teşekkür ediyorum. O olmasaydı belki bu iş devam etmeyecekti. Onun için gönül rahatlığıyla sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Hem maddi olarak katkısı oluyor hem de doğayla iç içeyiz. Hayvanları seviyoruz, arıyı seviyoruz, doğayı seviyoruz. Bize devlet destekli 40 kovan geldiği için devlete ve sayın valilerimize teşekkür ediyoruz. Arıcılık olarak kimse Ağrı'da arıcının olduğunu bilmiyordu. Süleyman Elban Valimizle başladık ve devamında valilerimizle bu işi yürütüyoruz. Arıcıların güzel bir desteği var. Geliyoruz, oğul varsa takip ediyoruz. Oğul yoksa aç olanlar varsa açlık için şerbet veriyoruz. Yağmurlar çok olduğu için dışarıda nektar yok. Onun için yavruları şerbetle besliyoruz. Ta ki dışarıdan nektar gelene kadar. Bu da yaklaşık 15-20 gün daha sürecek gibi. Bundan önceki yıl 1 tonun üzerinde bal aldık. Rabbim nasip ederse bu sene hedefimiz 2 ton bal" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da Arıcılıkta Hedef 2 Ton Bal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç’tan “Çok hasta“ iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam Serdar Ortaç'tan "Çok hasta" iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam
NATO Zirvesi öncesi İstanbul’da kritik uyarı: Trump Türkiye’den Körfez’de mayın temizliği isteyebilir NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir
Kraliyet yas içinde Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

09:04
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor Merak edilen fiyat listesi belli oldu
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu
08:42
Tehlike çanları çalıyor Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası’ndan elenebilir
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir
07:45
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
07:35
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı
06:53
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
02:16
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 09:30:49. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Arıcılıkta Hedef 2 Ton Bal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.