Ağrı\'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen kam bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Patnos Kaymakamlığınca, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Patnos İlçe Seçim Müdürü Erdoğan Kısacık'ın da içerisinde bulunduğu organizasyona, Patnos Kaymakamı Hasan Taş, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, STK temsilcileri, kurum amirleri, Kızılay Doğu Anadolu Bölgesi Kan Merkezi Bölge Müdürü Abdullah Üzer ve Kızılay yetkilileri katıldı.
İlçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla devam eden kan bağış kampanyasında 200 ünite kan toplandı. - AĞRI
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