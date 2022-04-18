Ağrı'da hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor - Son Dakika

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için gıda kolisi dağıtılmaya devam ediliyor.

Ağrı İl Müftülüğü, Ramazan ayıyla beraber ihtiyaç sahibi ailelerin de Ramazan sevincini ve heyecanını yaşayabilmesi için hayırsever vatandaşlar tarafından verilen yardımları din görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Ramazan ayının başladığı günden itibaren alışveriş çeki ve erzak kolileri ile yardımlarda bulunduklarını söyleyen Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, hayırsever vatandaşlara da daha fazla duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

İhtiyaç sahibi kişilerin Ramazan ayı sevincini yaşayabilmesi için koruyup kollanması gerektiğini söyleyen Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, "Malumunuz Ramazan ayı oruç ayıdır. Aynı zamanda bir yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Dinimiz İslam özellikle Ramazan ayının sevincini ve heyecanını topyekün yaşayabilmek için çevremizdeki garip, yoksul, gariban insanların da varlıklı insanlar tarafından görüp gözetlenmesini tavsiye eder. Çevremizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize bir nebze olsun destek olmak, onların da Ramazan sevincini yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla Ramazan ayının ilk gününden itibaren erzak ve koli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Hayırsever kardeşlerimizin emanetlerini kabul ediyoruz ve almış olduğumuz bu emanetlerle erzak kolileri hazırlıyoruz. Bunları fakir, fukara ve yoksul insanlara din görevlilerimiz vasıtasıyla dağıtmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 700 aileye 700 tane alışveriş kartı dağıttık. Bugün de 102 koli hazırladık ve bunlarda ilimizdeki yoksul insanlara dağıtılacak" ifadelerine yer verdi.

"Eski Ramazan sevincine hep beraber kavuşmuş bulunmaktayız"

Pandeminin ardından iftar sofralarına yeniden kavuştuklarını belirten Müftü Büyük, "Büyük bir özlemle bu seneki Ramazan'ı ihya etmeye çalışıyoruz. Salgın döneminde Ramazan'a has güzellikleri yaşayamadık. O güzelliklerden biri malumunuz iftar sofralarıydı. Eskiden biz sokak ve caddelerimizde çok güzel iftar sofraları kurardık ve bu sofralarımızda çevremizdeki fakir, yetim, yoksul aileler bir araya gelirdi. 2 senedir buna ara verdik ama şükürler olsun tekrar o eski Ramazan sevincine hep beraber kavuşmuş bulunmaktayız" dedi. - AĞRI