Tutak’ta Yıldırım ve Akgün aileleri arasında barış sağlandı - Son Dakika
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Tutak’ta Yıldırım ve Akgün aileleri arasında barış sağlandı

Tutak’ta Yıldırım ve Akgün aileleri arasında barış sağlandı
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde Yıldırım ve Akgün aileleri arasında sağlanan barış, düzenlenen yemekle kutlandı. Programa AK Parti il başkanı, kaymakam, belediye başkanı ve çok sayıda davetli katıldı; birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Özdek Köyü'nde, Yıldırım ve Akgün aileleri arasında sağlanan barış ve kardeşlik ortamı, düzenlenen anlamlı bir barış yemeği programıyla taçlandırıldı.

Programa AK Parti Ağrı İl Başkanı Dr. İlhami Yıldız, Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, AK Parti Tutak İlçe Başkanı Mehmet Sayan ile teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Barış yemeğinde yapılan konuşmalarda, kırgınlıkların sona ermesi ve iki aile arasında yeniden kardeşlik bağlarının kurulmasının toplumsal birlik ve beraberlik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Programda, barışın, dayanışmanın ve hoşgörünün toplumun en önemli değerleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Anadolu'nun köklü geleneklerinden biri olan barış kültürünün yaşatılmasının gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olduğuna dikkat çekilirken, kırgınlıkların yerini muhabbetin, ayrılıkların yerini ise birlik ve beraberliğin almasının toplumsal huzurun en güçlü teminatı olduğu belirtildi.

Programa katılan protokol üyeleri, barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek, Yıldırım ve Akgün aileleri arasında tesis edilen kardeşlik ortamının kalıcı olmasını temenni etti.

Tutak'ta gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, toplumsal dayanışmanın güçlendiği örnek bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tutak’ta Yıldırım ve Akgün aileleri arasında barış sağlandı - Son Dakika

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