Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

10.07.2022 16:07
Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

İl Koordinasyon Kurulunun 2022 Yılı 3. Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulunun 2022 Yılı 3. Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Vali Varol, açılış konuşmasını yaparak toplantının, Ağrı için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

İlde yürütülen kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapıldığı ve projelerin son durumunun ele alınarak kurumlar arası koordinasyon sağlanmasının amaçlandığı toplantıda Vali Varol, "İlimizde 2022 yılında 222 proje hazırlanmış olup temmuz ayı itibari ile bu projelerden 7 adedi bitirilmiş, 120 adedinde çalışmalar devam ediyor, 71 adedi ihale aşamasında, 13 adedi henüz başlanmamış olup 4 adedi ise tasfiye edilmiştir. Bu projelerin toplam tutarı 7 milyar 20 milyon 111 bin TL'dir. 2022 yılında tahsis edilen ödeneğin toplamı ise 895 milyon 465 bin TL'dir. Yıllara sair güncel olarak toplam 1 milyar 875 milyon 753 bin TL harcanarak yüzde 21 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

Vali Varol'un başkanlığındaki toplantıya, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İlçe Kaymakamları, Kurum Müdürleri ve İlçe Belediye Başkanları katıldı.

Vali Varol'un değerlendirmelerinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, yaptıkları yatırım çalışmalarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirerek bilgiler aktardı.

Vali Varol'un değerlendirmelerinin ardından yapılan çalışma grubu toplantısı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - AĞRI

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Ağrı Belediyesi Kurban Bayramı'nda tam kapasite çalışıyor Ağrı Belediyesi Kurban Bayramı'nda tam kapasite çalışıyor Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Osman Varol, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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