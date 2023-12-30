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Ağrı'da 6 Çocuk Annesi İlknur Taştan, Mahallesinin İlk Kadın Muhtarı Olmak İçin Yarışıyor - Son Dakika
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Ağrı'da 6 Çocuk Annesi İlknur Taştan, Mahallesinin İlk Kadın Muhtarı Olmak İçin Yarışıyor

Ağrı'da 6 çocuk annesi İlknur Taştan, mahallesinin sorunlarına çözüm üretmek ve kadınların sesi olmak amacıyla muhtarlık için adaylığını koydu. 8 erkek rakibine karşı mücadele eden Taştan, ev ziyaretleri ve toplantılarla kadınlardan destek talep ediyor. Taştan, mahallenin eksikliklerini iyi bildiğini ve çözüm üreteceğini belirtiyor.

Ağrı\'da 6 Çocuk Annesi İlknur Taştan, Mahallesinin İlk Kadın Muhtarı Olmak İçin Yarışıyor
30.12.2023 - 16:58,
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Ağrı'da 6 çocuk annesi İlknur Taştan, mahallesinin ilk kadın muhtarı olmak için 8 erkek rakibine karşı yarışıyor. Yıllarca Özel Güvenlik olarak çalışan Taştan, mahallesinin sorunlarına çözüm üretmek istiyor Ağrı'da "Kadınların sesi olmak istiyorum" diyerek muhtarlığa adaylığını koyan İlknur Taştan, 8 erkek rakibine karşı başarılı olmak için sokakları karış karış geziyor.

6 çocuk annesi 43 yaşındaki İlknur Taştan, binlerce seçmeni olan Fırat Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı olmak için kolları sıvadı. Eşi ve ailesinin desteğini aldıktan sonra muhtarlık adaylığını açıklayan Taştan, 4'ü kadın 8 kişilik aza ekibiyle yola koyuldu. Aza adaylarıyla ev ziyaretler yapan Taştan, ev toplantıları da düzenleyerek kadınlardan kendisine destek vermesini talep ediyor.

"Mahallemin eksiklerini çok iyi biliyorum"

Taştan, "Kadınların sesi olmak istiyorum. Kadının her alan da verilen görevi layığıyla yerine getireceğini Ağrı'ya göstermek istiyorum. Mahallemi çok iyi biliyorum. Eksikliklerine, sorunlarına çözüm üreteceğim. Örneğin büyük eksikliklerimizden biri taziye evimizin olmayışı. Çevre düzenlemesinin daha iyi yapılması gerekiyor. Oyun parkları ve kadınlara yönelik projelere ihtiyaç var. Kadınlar da muhtar olabilir. Hem de en güzelini yaparlar. Kadınlar birbirini anlar. Ailemin bana olan desteği tam, hepsi arkamda ve bana güveniyorlar. Hedeflerim çok yapmam gereken çok iş var. İnşallah nasip olursa Ağrı'da bir ilk olmak istiyorum." dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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