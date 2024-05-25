Ağrı'da İngilizceyi kendi çabasıyla öğrenen Nihat Adıgüzel, çocuklarına da yardımcı oluyor - Son Dakika
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Yerel

Ağrı'da İngilizceyi kendi çabasıyla öğrenen Nihat Adıgüzel, çocuklarına da yardımcı oluyor

Ağrı\'da İngilizceyi kendi çabasıyla öğrenen Nihat Adıgüzel, çocuklarına da yardımcı oluyor

Ağrı'da 3. sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kalan Nihat Adıgüzel, iş yerindeki boş zamanlarını İngilizce öğrenerek değerlendirdi. Yıllar süren çabaları sonucunda İngilizceyi ana dili gibi konuşmayı başaran Adıgüzel, şimdi çocuklarına da İngilizce derslerinde yardımcı oluyor.

25.05.2024 15:41
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Ağrı'da 3. sınıftan sonra bir daha okula gidemeyen Nihat Adıgüzel, iş yerindeki boş zamanlarını değerlendirerek bilgisayarın başında öğrendiği İngilizceyi ana dili gibi konuşuyor. Adıgüzel, azmiyle görenleri hayran bırakırken, çocuklarına da İngilizce derslerinde yardımcı oluyor.

Küçük yaşta çalışmaya başlayan ve kısa sürede iş hayatına atılan Adıgüzel, iş yerindeki boş zamanlarını değerlendirerek bilgisayar üzerinden İngilizce öğrenmeye başladı. Yıllar süren azimli çalışması sonucunda İngilizceyi oldukça iyi bir seviyede konuşmayı başaran Adıgüzel, şu anda özellikle çocuklarının İngilizce derslerinde yardımcı olup onların da dil öğrenme sürecine katkıda bulunuyor.

Adıgüzel, yaptığı açıklamada, İngilizce öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek, "Kendi kendime çalışarak İngilizceyi öğrendim. Şimdi ise öğrendiğim İngilizceyi çocuklarıma ve çevremdeki insanlara öğretmeye çalışıyorum. Evde özellikle çocukların ödevlerinde yardım ederken İngilizce konuşmaya da özen gösteriyorum" dedi.

3. sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kalan Adıgüzel, "O günkü şartlar gereği okulu bıraktım. Yaş ilerledikçe de iş hayatına atıldım. Boş zamanımı nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken İngilizce öğrenmeye karar verdim. İyi ki de boş zamanlarımı İngilizce öğrenmek için değerlendirmişim. İş yerlerinde boş zamanları olan herkese de İngilizce öğrenmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da İngilizceyi kendi çabasıyla öğrenen Nihat Adıgüzel, çocuklarına da yardımcı oluyor - Son Dakika

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