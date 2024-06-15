Ağrı'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün himayesinde, Kızılay ve Halk Eğitim Merkezi tarafından "Kan Ver, Can Ver" adlı bir kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi içerisine kurulan kan bağışı standına gelen öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler, "Kan Ver, Can Ver" sloganı altında kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara açık olan kampanya ile azalan kan stoklarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Kampanyaya katılan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek kan bağışında bulunan personellerle bir süre sohbet etti. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'dan kan bağışı hakkında bilgi alan Kökrek, daha sonra kendisi de kan bağışında bulundu.

Kökrek, yaptığı açıklamada, tüm halkı kan bağışında bulunmaya ve can kurtarmaya davet etti. Kökrek, "Kan bağışı, hem insan hayatını kurtarmak hem de toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek için çok önemlidir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz" dedi.

Temel amaçlarının Ağrı'da kan bağışı kampanyasına destek olup, farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Ağrı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat, "Valiliğimiz himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Ağrı Halk Eğitimi Merkezi olarak Kızılay Ağrı Şubesi ile sosyal sorumluluk projemiz kapsamında, kan bağışı kampanyası düzenledik. Kampanyamızdaki temel amacımız, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine bayram sevincini ikiye katlamalarına vesile olmaktı. Kurumumuz öğretmenleri, idarecileri yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün idareci, personeli ve öğretmenleri ile beraber, Kızılay'ımızla işbirliği halinde bugün sabah başlayan akşam 17: 00'a kadar devam edecek olan kan kampanyamızı düzenlemiş olduk. Temel amacımız bayram öncesi, az öncede belirttiğim üzere ihtiyaç sahiplerine bayramı, çifte bayrama çevirmekti. Evet bugün yoğun bir katılım oldu. Daha öncede yapmıştık bugün ikincisini düzenledik halkımızın teveccühü, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz az önce bahsettiğimiz usta öğreticilerimiz, vatandaşlarımızda yoğun bir katılım ile devam ediyor" ifadelerini kullandı. - AĞRI