Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kayalıklı arazide mahsur kalan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.
Olay, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Dalkılıç köyündeki yaylasında meydan geldi. Hayvanlarının kayalıklarda mahsur kaldığını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, halatlar yardımıyla çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
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