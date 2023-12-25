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Ağrı'da Kepçe Uçurumdan Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ağrı'da Kepçe Uçurumdan Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı sonrası kaybolan koyunları bulmak için gönderilen kepçe, uçurumdan düştü. Kepçe operatörü ve 2 vatandaşın cesedine ulaşılırken, bir kişi hala aranıyor.

Ağrı\'da Kepçe Uçurumdan Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
25.12.2023 - 12:07,
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Ağrı'da, İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin de cesedine ulaşıldı. Ekipler devrilen kepçenin altında kalan cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderilmiş ve kepçe uçurumdan aşağıya uçmuştu.

Kepçe operatörü Necati Şen ile vatandaşlardan Rauf Aydın ve Mustafa Taşdemir'in ardından Yasin Taşdemir'in de cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kepçenin altında kalan cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyorlar. - AĞRI

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ağrı'da Kepçe Uçurumdan Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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