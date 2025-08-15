Ağrı\'da Sebze Fideleri Denetimi

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 75 hibeyle sağlanan sebze fidesi desteği kapsamında arazi kontrollerine devam ediyor.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu'nun da katılımıyla Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, destekten yararlanan üreticilerin sebze fidelerinin uygun şekilde dikilip dikilmediği, üretim alanlarının proje kriterlerine uygunluğu ve fidelerin gelişim durumu incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, burada yaptığı açıklamada, denetimlerin hem üretim kalitesini yükseltmek hem de projenin amacına uygun şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti. - AĞRI