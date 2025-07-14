Ağrı'da yenilenen Merkez Şehitlik Anıtı törenle açıldı - Son Dakika
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Ağrı'da yenilenen Merkez Şehitlik Anıtı törenle açıldı

Ağrı\'da yenilenen Merkez Şehitlik Anıtı törenle açıldı
14.07.2025 16:38
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ağrı Merkez Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ağrı Merkez Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programa Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl protokolü, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Vali Mustafa Koç, şehit aileleriyle yakından ilgilendi, onların taleplerini dinledi.

Etkinlik kapsamında yenilenen Merkez Şehitlik Anıtı'nın da açılışı yapıldı. Yapılan çevre düzenlemeleriyle birlikte şehitlik alanı daha düzenli ve anlamlı bir görünüme kavuşturuldu.

Programda konuşan Vali Mustafa Koç, şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada, milletimizin şehadet bilincinin, vatan sevgisinin ve direniş ruhunun timsali olan şehitlerimizin hatırasını yaşatmak üzere yenilediğimiz Şehitlik Anıtı ve Merkez Şehitliğimizin açılış töreninde bir araya geldik. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; vatan toprağını canı pahasına savunan, milletimizin birliği ve devletimizin bekası uğruna şehitlik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlikler; bir milletin hafızası, birlik ve beraberliğinin nişanesidir. Ağrı'mızın bağrında yatan bu kahramanlar; sadece birer isim değil, hürriyetimizin ve istikbalimizin teminatı olan birer meşaledir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu şehitlik alanı; sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir vefa ve sadakat nişanesidir. Merkez Şehitliğimizin bakım ve çevre düzenlemelerini titizlikle tamamlayan tüm ekip arkadaşlarımıza, katkı sunan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onların emanetlerine sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da yenilenen Merkez Şehitlik Anıtı törenle açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da yenilenen Merkez Şehitlik Anıtı törenle açıldı - Son Dakika
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