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Ağrı'da Yerli Malı Haftası" etkinliği - Son Dakika

Ağrı'da Yerli Malı Haftası" etkinliği

17.12.2021 12:21
Ağrı'da Yerli Malı Haftası" etkinliği

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu'nda "12-18 Aralık Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu'nda "12-18 Aralık Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı'nın katılımıyla Zeki Aydemir 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen "Yerli Malı Haftası" programında minik öğrenciler, hazırlamış oldukları gösterileri sergilediler.

Öğrencilerle bir araya gelen Müftü Topçu, keyifli sohbetin ardından küçük öğrencilerin çalışmalarını takdir edip hafta hakkında değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu; "Yıllardır ülkemizde yerli malına yönenilmesi amacıyla 12-18 Aralıkta yerli malı haftası etkinlikleri düzenlenmekte. Müftülük olarak bizlerde kurslarımızda eğitim alan minik öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledik. Tabi amacımız sadece yerli tüketime yönlendirmek değil israfı önleyerek bilinçli tüketimi de yavrularımıza aşılamaktır. Çocuklarımıza yerli malının kıymetini, değerini, dayanışma kültürünü ve bilinçli tüketimi doğru öğretebilirsek yarınlarımız çok daha sağlam olacaktır."

Program hazırlanan ikramların öğrencilere sunulmasıyla son buldu. - AĞRI

Ağrı'da Yerli Malı Haftası etkinliği
Ağrı'da Yerli Malı Haftası etkinliği
Ağrı'da Yerli Malı Haftası etkinliği
Ağrı'da Yerli Malı Haftası etkinliği
Ağrı'da Yerli Malı Haftası etkinliği

Yerli Malı, Murat Sarı, Aralık, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı'da Yerli Malı Haftası' etkinliği - Son Dakika


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