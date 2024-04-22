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Ağrı Dağı eteklerinde su maymunları görüntülendi

IĞDIR - Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı'nda yaşayan su maymunları hem havadan hem kardan görüntülendi.

Anavatanı olan Güney Amerika'dan kürkleri için Avrupa'ya getirilen su maymunları daha sonra Avrupa'nın bir- çok ülkesine yayıldı. Doğal yaşamın bir parçası haline gelen su maymunları Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı'nda da yaşamlarını sürdürüyorlar. Milli park içindeki sulak alanlarda yer alan su maymunlarını alanda yüzerken ya da beslenirken görülebilmek mümkündür. Bölge halkı tarafından "esrarengiz fare" olarak da bilinen su maymunları, hem havadan hem de karadan görüntülendi.