Ağrı Doğubayazıt\'ta Atatürk\'ün vefatının yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde anma programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kaymakam Mustafa Ayvat ve protokol üyelerinin katıldığı programda çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk saygı ve minnetle anıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.
Kaymakam Mustafa Ayvat ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen program, çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıldı.
Kaynak: İHA
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