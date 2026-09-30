Ağrı Doğubayazıt'ta İshak Paşa Sarayı 200 bin ziyaretçiyle 250 bin hedefine ilerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı Doğubayazıt'ta İshak Paşa Sarayı 200 bin ziyaretçiyle 250 bin hedefine ilerliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Doğubayazıt\'ta İshak Paşa Sarayı 200 bin ziyaretçiyle 250 bin hedefine ilerliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı, yıl boyunca yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçiye ulaşmak hedeflenirken, saraydaki sesli rehberlik sisteminin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, yıl içerisinde yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sarayda yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli tarihi yapılardan İshak Paşa Sarayı, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Aylık ortalama 25-30 bin ziyaretçinin geldiği sarayda, bazı aylarda bu sayı 40-50 bine kadar çıkıyor. Ağustos ayında 30 binden fazla ziyaretçinin geldiği sarayın eylül ayındaki ziyaretçi sayısı ise ay tamamlanmadan 25 bine yaklaştı. Sarayın ziyaretçi deneyimini geliştirmek amacıyla dijital çalışmalar da yürütülürken, sesli rehberlik sisteminin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yapının çeşitli restorasyon ihtiyaçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da çalışmalar yürütülüyor. Açık avlu ve avlu çevresinde konumlanan haremlik, selamlık, cami ve zindan bölümlerinden oluşan sarayda dört ana taç kapı bulunuyor. Yaklaşık 99 yılda tamamlandığı belirtilen yapının süslemelerinde farklı dönem ve kültürlerin izleri görülüyor. Sekiz kollu yıldız, palmet, rumi ve sarmaşık motiflerinin yanı sıra barok, rokoko ve gotik üslubun özellikleri de yapıda bir arada bulunuyor.

"Yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Erhan Ağrı, İshak Paşa Sarayı'nın yıl boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısında artış yaşandığını söyledi. Sarayın şu ana kadar yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirten Ağrı, "Şu an 200 bin civarında ziyaretçi sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Bunu yıl sonuna kadar 250 bin olan hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz" dedi. Sarayın mimari özelliklerine de değinen Ağrı, yapının Türk saray mimarisinin önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Sarayda farklı dönemlere ait süsleme anlayışlarının bir arada görüldüğünü ifade eden Ağrı, insan, aslan ve kartal motiflerinin de sembolik anlamlar taşıdığını söyledi.

"Yabancı ziyaretçiler sarayı görünce büyüleniyor"

Sarayda yabancı turistlere rehberlik yapan Ahmet Gülmez ise İshak Paşa Sarayı'nın özellikle yurt dışından gelen ziyaretçiler üzerinde büyük etki bıraktığını ifade etti. Türkiye'nin doğusuna düzenlediği turlar kapsamında saraya yılda 6-7 kez geldiğini belirten Gülmez, Avustralya, Amerika ve Kanada'dan gelen turistlerin yapıyı gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi.

Gülmez, "Misafirlerimiz ülkenin doğusunda bu kadar büyük bir Osmanlı sarayı görünce çok etkileniyorlar. Doğu etkisi, Osmanlı etkisi ve barok etkisinin bir arada olduğu bir saray. Onları her zaman büyülüyor" dedi.

Kaynak: İHA
İshak Paşa SarayıKültür SanatDoğubeyazıtKültürTurizmYerelAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Burcu Esmersoy imaj tazeledi Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı Zara’nın son halini görenler şaşırdı Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Zara'nın son halini görenler şaşırdı
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:30
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 10:44:25. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı Doğubayazıt'ta İshak Paşa Sarayı 200 bin ziyaretçiyle 250 bin hedefine ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei