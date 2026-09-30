Ağrı Doğubayazıt\'ta İshak Paşa Sarayı 200 bin ziyaretçiyle 250 bin hedefine ilerliyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, yıl içerisinde yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sarayda yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli tarihi yapılardan İshak Paşa Sarayı, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Aylık ortalama 25-30 bin ziyaretçinin geldiği sarayda, bazı aylarda bu sayı 40-50 bine kadar çıkıyor. Ağustos ayında 30 binden fazla ziyaretçinin geldiği sarayın eylül ayındaki ziyaretçi sayısı ise ay tamamlanmadan 25 bine yaklaştı. Sarayın ziyaretçi deneyimini geliştirmek amacıyla dijital çalışmalar da yürütülürken, sesli rehberlik sisteminin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yapının çeşitli restorasyon ihtiyaçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da çalışmalar yürütülüyor. Açık avlu ve avlu çevresinde konumlanan haremlik, selamlık, cami ve zindan bölümlerinden oluşan sarayda dört ana taç kapı bulunuyor. Yaklaşık 99 yılda tamamlandığı belirtilen yapının süslemelerinde farklı dönem ve kültürlerin izleri görülüyor. Sekiz kollu yıldız, palmet, rumi ve sarmaşık motiflerinin yanı sıra barok, rokoko ve gotik üslubun özellikleri de yapıda bir arada bulunuyor.

"Yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Erhan Ağrı, İshak Paşa Sarayı'nın yıl boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısında artış yaşandığını söyledi. Sarayın şu ana kadar yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirten Ağrı, "Şu an 200 bin civarında ziyaretçi sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Bunu yıl sonuna kadar 250 bin olan hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz" dedi. Sarayın mimari özelliklerine de değinen Ağrı, yapının Türk saray mimarisinin önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Sarayda farklı dönemlere ait süsleme anlayışlarının bir arada görüldüğünü ifade eden Ağrı, insan, aslan ve kartal motiflerinin de sembolik anlamlar taşıdığını söyledi.

"Yabancı ziyaretçiler sarayı görünce büyüleniyor"

Sarayda yabancı turistlere rehberlik yapan Ahmet Gülmez ise İshak Paşa Sarayı'nın özellikle yurt dışından gelen ziyaretçiler üzerinde büyük etki bıraktığını ifade etti. Türkiye'nin doğusuna düzenlediği turlar kapsamında saraya yılda 6-7 kez geldiğini belirten Gülmez, Avustralya, Amerika ve Kanada'dan gelen turistlerin yapıyı gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi.

Gülmez, "Misafirlerimiz ülkenin doğusunda bu kadar büyük bir Osmanlı sarayı görünce çok etkileniyorlar. Doğu etkisi, Osmanlı etkisi ve barok etkisinin bir arada olduğu bir saray. Onları her zaman büyülüyor" dedi.