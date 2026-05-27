Ağrı Emniyet Müdürü\'nden bayram ziyaretleri

27.05.2026 20:48
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Kurban Bayramı dolayısıyla il merkezi ve ilçelerdeki emniyet personeliyle bayramlaştı, ayrıca şehit polis memuru Yalçın Demir'in ailesini ziyaret ederek kabrine dua etti.

İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, bayram kapsamında makamında personelle bir araya gelerek emniyet teşkilatının Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram ziyaretleri çerçevesinde Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Önder, görev başındaki personelle buluştu. Polislerin bayramını kutlayan Önder, vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Önder, program kapsamında Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tutak İlçe Emniyet Amirliği ile Patnos Özel Harekat Kalekolu'nu da ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştı.

Önder, daha sonra Hamur İlçe Emniyet Amirliği ile Havalimanı ve Narkotik Şube müdürlüklerinde görev yapan personelle bir araya geldi. Ziyaretlerinde emniyet mensuplarının bayramını kutlayan Önder, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Bayram programı kapsamında Şehit Polis Memuru Yalçın Demir'in ailesini de ziyaret eden Önder, ailenin Kurban Bayramı'nı kutladı. Ziyaretin ardından şehit polis memurunun kabrini ziyaret eden Önder ve beraberindekiler dua etti.

Önder, son olarak Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, uygulama noktaları, Murat Şehit Halis Çınar Polis Merkezi Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından müdürlük bahçesinde görev başındaki personelle bir araya gelen Önder, emniyet teşkilatının Kurban Bayramı'nı kutlayarak tüm personele görevlerinde başarı ve kolaylık temennisinde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

