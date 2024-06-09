Ağrı Gençlik Merkezi, YKS adaylarına kahvaltı ikramında bulundu

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Ağrı Gençlik Merkezi, Yüksek Öğretim Sınavı'na (YKS) giren adaylara ve ailelerine sınav stresi atlatmaları için kahvaltı ikramında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında da kalem toplama kampanyası düzenlendi.

Ağrı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Ağrı Merkez ve ilçe okullarında sınava giren adaylara ve ailelerine çay, simit ve kete ikram etti. Farklı noktalarda kurulan stantlarda öğrenciler ve veliler sınav öncesi kahvaltı yaptı. Gençlik Merkezi Lideri Cihangir Aslan, "Sınav gününde kahvaltı yapmaya bile zaman bulamayan adaylarımıza ve ailelerine kahvaltılık ikram ederek sınavlarında başarı diledik." dedi.

İkramlardan memnun olan YKS adayı Bedirhan Güneş, "Sabah erken saatte sınav stresiyle evde kahvaltı yapamadım. Ağrı Gençlik Merkezi'nin simit ve sıcak çay ikramı içimizi ısıttı. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Yağmur Ulutaş da "Birçoğumuz ailemizle kahvaltı yapmadan geldik. Bu uygulama çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında Ağrı Gençlik Merkezi gönüllüleri, sınav bitiminden sonra kalem toplama kampanyası düzenledi. Toplanan kalemler yeni eğitim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. - AĞRI