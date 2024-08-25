Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Eleşkirt Kız Öğrenci Yurdu\'nu ziyaret etti

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Eleşkirt Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, yaptığı incelemelerde yurt binasının genel durumu, öğrenci odaları, yemekhane, kütüphane ve diğer sosyal alanları yakından inceledi. Yetkililerden öğrenci kapasitesi, mevcut personel sayısı ve yapılan bakım-onarım çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Çelebi, "Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerimiz yurtlarımıza yerleşecekler. Bu nedenle tüm yurtlarımızda gerekli hazırlıkları tamamladık. Öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim hayatlarına devam etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Çelebi, ayrıca öğrenci velilerine seslenerek, çocuklarının eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olacaklarını ve onların başarıları için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. - AĞRI