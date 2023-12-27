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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Üniversite Öğrenci Kulüp Başkanlarıyla Görüştü - Son Dakika
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Üniversite Öğrenci Kulüp Başkanlarıyla Görüştü

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, üniversite öğrenci kulüp başkanlarıyla bir araya gelerek, kulüp faaliyetleri ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Din, öğrenci kulüplerinin önemine vurgu yaparak, il müdürlüğü olarak destek olacaklarını belirtti. Toplantıda kulüp başkanları da faaliyetlerini, sorunlarını ve taleplerini Din'e iletti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Üniversite Öğrenci Kulüp Başkanlarıyla Görüştü
27.12.2023 - 20:35,
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, üniversite öğrenci kulüp başkanlarıyla bir araya gelerek, kulüp faaliyetleri ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Yaşam Merkezi Genç Ofiste düzenlenen toplantıya, öğrenci kulüp başkanlarının yanı sıra il müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, öğrenci kulüplerinin üniversite hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Öğrenci kulüpleri, öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine, arkadaşlık bağlarını güçlendirmelerine ve boş vakitlerini iyi değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Bizler de il müdürlüğü olarak, öğrenci kulüplerimize yapmak istedikleri sosyal etkinlikleri gerçekleştirmede destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Din, kulüp faaliyetlerinin öğrencilerin fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Kulüplerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik her türlü etkinliği yapabilirler. Bizler de bu etkinliklere katılmak ve öğrencilerimizin eğitimin yanı sıra sosyal anlamdaki eksikliklerini gidermelerine katkıda bulunmak isteriz" diye konuştu.

Öğrenci kulüp başkanları da toplantıda, kulüplerinin faaliyetleri, sorunları ve talepleri hakkında Din'e bilgi verdiler.

Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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