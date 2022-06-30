Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, LGS Türkiye birincisini ağırladı - Son Dakika
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, LGS Türkiye birincisini ağırladı

30.06.2022 23:37
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, LGS Türkiye birincisini ağırladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, LGS'de tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Asaf Demirci'yi makamında kabul ederek tablet hediye etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, LGS'de tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Asaf Demirci'yi makamında kabul ederek tablet hediye etti.

Ağrı'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan tüm soruları yanıtlayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Merkez 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Ahmet Asaf Demirci, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Öğrenci Demirci'yi anlından öperek başarısından dolayı tebrik eden Kökrek, öğrenci Demirci ile bir süre sohbet ederek kendisine tablet hediye etti. Demirci'nin Ağrının gururu olduğunu, bundan sonraki eğitim-öğretim hayatından başarılar dilediğini belirten Kökrek, "Bu başarıda emeği geçen meslektaşlarıma ve ailesine teşekkür ederim" dedi. - AĞRI

YORUMLAR
500
Rize'de bir öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı Rize'de bir öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı Karabük'ten 5 öğrenci LGS Türkiye birincisi oldu Karabük'ten 5 öğrenci LGS Türkiye birincisi oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, LGS Türkiye birincisini ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, LGS Türkiye birincisini ağırladı - Son Dakika
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