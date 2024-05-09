Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli\'ni öğretmenlere anlattı

Yerel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Hamur'da öğretmenlerle bir araya gelerek "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamuoyuna görüşüne sunduğu "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" müfredatı ile ilgili bilgilendirme çalışmalarını Hamur ilçesinde sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ilçedeki Osmangazi Ortaokulu, Şehit Polis Yıldırım Günay İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Polis Yıldırım Günay Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında detaylı bilgiler verdi. Öğretmenlerin istek ve taleplerini de dinleyen Kökrek,"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim sistemimizin çağın gereksinimlerine uygun hale getirilmesini amaçlayan kapsamlı bir reform hareketidir. Bu model, sadece bilgiyi aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini, eleştirel bakış açısını ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, siz değerli öğretmenlerimizin rehberliği ve desteği çok önemlidir. Birlikte çalışarak, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi bir eğitimle donatarak, ülkemizin daha aydınlık bir yarın inşa etmek için çaba göstereceğiz" dedi.

Kökrek, öğretmenlerden gelen soruları da yanıtladı. - AĞRI