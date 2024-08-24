Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Patnos'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Patnos'ta ziyaretlerde bulundu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Patnos\'ta ziyaretlerde bulundu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Patnos ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklar hakkında bilgi alındı ve projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

24.08.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Patnos ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ile birlikte Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette, yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklar hakkında bilgi alındı. Daha sonra Patnos Kaymakamı Hasan Taş'ı makamında ziyaret eden Kökrek, ilçedeki eğitim çalışmaları ve hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kökrek, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'ı da makamında ziyaret ederek, ilçede yeni eğitim-öğretim yılında hayata geçirilecek projeler üzerinde duruldu. Dedeli Belde Belediye Başkanı Veysi Durak'ı ziyaret eden Kökrek, yerel yönetimlerle iş birliğinin eğitimde daha etkili çözümler üretilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Kökrek, Patnos Süphan Dağı Anadolu Lisesi'nde de incelemelerde bulunarak, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Program kapsamında, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Vural'ın vefat eden annesi Hazal Vural için de taziye ziyaretinde bulunan Kökrek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Patnos'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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