Ağrı İl Müftüsü: İsrail'i güçlü kılan süper güçler değil Müslümanların duyarsızlığıdır - Son Dakika
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Ağrı İl Müftüsü: İsrail'i güçlü kılan süper güçler değil Müslümanların duyarsızlığıdır

Ağrı İl Müftüsü: İsrail\'i güçlü kılan süper güçler değil Müslümanların duyarsızlığıdır

Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle, İsrail'i güçlü kılan süper güçler değil Müslümanların duyarsızlığıdır, açıklamalarında bulundu. Gazze'de yaşanan zulümden dolayı üzüntüsünü dile getiren Ağrı İl Müftüsü Şafak, ' İsrail 7 milyon yahudi nüfusa sahip. Halbuki müslümanlar 2 milyar nüfusa sahip. Bugün müslümanlar tükürseler İsrail'i tükürüğünde boğar' ifadelerini kullandı.

04.05.2024 13:05  Güncelleme: 13:09
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Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle, İsrail'i güçlü kılan süper güçler değil Müslümanların duyarsızlığıdır, açıklamalarında bulundu.

Gazze'de yaşanan zulümden dolayı üzüntüsünü dile getiren Ağrı İl Müftüsü Şafak, " İsrail 7 milyon yahudi nüfusa sahip. Halbuki müslümanlar 2 milyar nüfusa sahip. Bugün müslümanlar tükürseler İsrail'i tükürüğünde boğar" ifadelerini kullandı.

Müftü Şafak, "Gazze'de ki müslüman kardeşlerimiz zulüm altındadır. Şu zamanlarda da bu zulüm o kadar artmıştır ki artık insanlar açlıktan, susuzluktan, sefaletten ölmeye hastalıktan ölmeye başlamışlar. Bundan dolayı biz oradaki kardeşlerimizin üzüntüsünü sıkıntısını paylaşıyoruz. Onlara gerekli desteği, yardımı zulmü durduracak desteği sağlayamamanın da üzüntüsü içerisindeyiz. Ama bu acıyı hissediyor olmak ondan sonra en azından duamız da destek olmak da önemli bir destektir bizim açımızdan. Şu mübarek günlerde duaların kabul edildiği mübarek zamanlarda duamız, yalvarışımız, yakarışımız Gazze'deki kardeşlerimiz için. İsrail zulmünü durdursun az olmalarına rağmen dünyanın en süper güç diye ifade edilen Amerika'sından, İngiltere'sinden ve en iyi donanımlı silahlarla bir avuç müslümana karşı zulmeden İsrail'i de Rabbim kahrı perişan eylesin duamız budur" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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