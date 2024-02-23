Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ağrı\'nın Patnos ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Vatandaşlar sabah karla güne uyandı.

23.02.2024 09:30  Güncelleme: 09:32
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Okullar bir gün tatil edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar sabah yağan karla güne uyandı. Patnos Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Patnos'ta taşıma merkezli ve köy okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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