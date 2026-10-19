Ağrı Patnos'ta berber Yusuf Alkan, 14 yaşında başladığı meslekte usta oldu - Son Dakika
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Ağrı Patnos'ta berber Yusuf Alkan, 14 yaşında başladığı meslekte usta oldu

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Ağrı Patnos\'ta berber Yusuf Alkan, 14 yaşında başladığı meslekte usta oldu
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde berber Yusuf Alkan, 14 yaşında çırak olarak başladığı meslekte ustalığa ulaştı. Değişen saç modasını takip eden Alkan, müşteri taleplerine göre farklı modeller uygularken ilçede gençlerin sosyal medyada gördüğü Fransız saç kesimleri öne çıkıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Yusuf Alkan 14 yaşında çıraklıktan başladığı berberlik mesleğinde yıllar içinde inceliklerini öğrenerek ustalığa ulaştı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde berberlik yapan Yusuf Alkan, mesleğe başladığı günden bu yana deneyim kazanarak ustalığa ulaştı. Değişen saç modasını takip eden Alkan, müşterilerinin talepleri doğrultusunda farklı saç modelleri uyguluyor. İlçede özellikle gençlerin sosyal medyada gördükleri saç modellerini tercih ettiği, son dönemde Fransız saç kesimlerinin öne çıktığı belirtildi.

"İnsan yaptığı mesleği sahiplenirse daha güzel oluyor"

Berberlik mesleğine 14 yaşında çırak olarak başladığını anlatan Yusuf Alkan, "Önce çıraktım, sonra usta oldum. 14 yaşımdan beri bu mesleği devam ettiriyorum. İnsan yaptığı mesleği sahiplenirse daha güzel oluyor. Bazen biri geliyor, 'Abi saçımı şu modelden kes' diyor. Yanında babası veya başka biri 'Böyle olmaz' diyebiliyor. Ben herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Sonuçta müşterinin de kendi tercihi var" dedi.

Kaynak: İHA
Yusuf AlkanFransızPatnosGüncelYaşamYerelAğrıSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Patnos'ta berber Yusuf Alkan, 14 yaşında başladığı meslekte usta oldu - Son Dakika
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