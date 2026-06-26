Ağrı Valisi Bozkurt evde eğitim gören öğrencinin karne sevincine ortak oldu

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte evde eğitim hizmetinden yararlanan 11 yaşındaki Elif Havva Alpaslan'ı ziyaret ederek karne sevincine ortak oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Ağrı genelindeki 985 okulda öğrenim gören 126 bin 140 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Bozkurt, serebral palsi hastalığı nedeniyle evde eğitim alan Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Havva Alpaslan'ı evinde ziyaret etti. Ailenin diğer çocuklarının da karnelerini inceleyen Vali Bozkurt, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

VALİ BOZKURT ELİF HAVVA'YI EVİNDE ZİYARET ETTİ

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte evde eğitim hizmeti alan Elif Havva Alpaslan'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, Elif Havva'nın karne heyecanı paylaşıldı. Konuşma ve yürüme güçlüğü yaşayan Elif Havva, eğitim hayatını evde sürdürüyor. Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olan Elif Havva'nın karnesini inceleyen Vali Bozkurt, başarılı performansı dolayısıyla takdir belgesi alan öğrenciyi tebrik etti. Vali Bozkurt, Elif Havva'ya çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Ailenin diğer çocuklarının karnelerini de inceleyen Bozkurt, öğrencilerle sohbet ederek başarılarının devamını diledi.

ENGELLİ BEBEK ARABASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Aileyle bir süre sohbet eden Vali Bozkurt, Elif Havva'nın eğitim süreci ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Elif Havva'nın kullanımı için engelli bebek arabası talebi de gündeme geldi. Vali Bozkurt, talebin karşılanması için ilgili birimleri telefonla arayarak gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Ziyarette, evde eğitim hizmetinin öğrenciler ve aileleri açısından taşıdığı önem de değerlendirildi. Vali Bozkurt'un ziyareti, Elif Havva ve ailesi için anlamlı bir karne günü olurken, öğrencinin başarısı da takdir topladı.

BOZKURT: EVLATLARIMIZIN KARNE HEYECANINA ORTAK OLUYORUZ

Gazetecilere açıklama yapan Vali Dr. Önder Bozkurt, öğrencilerin karne sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İl genelinde 126 bin 140 öğrencinin karne aldığını belirten Bozkurt, evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerin de bu heyecana ortak olduğunu ifade etti. Vali Bozkurt, "Bugün çok sevinçliyiz. Evlatlarımızın karne heyecanına ortak oluyoruz. Elif Havva kızımız evde eğitim hizmeti kapsamında öğretmenlerinden eğitim alıyor. Öğretmenlerini çok seviyor ve derslerinde oldukça başarılı. Takdir belgesi almaya hak kazandı. Ağrı'da evde eğitim hizmetinden yararlanan 103 öğrencimiz bulunuyor. Bunların 35'i il merkezinde eğitim görüyor. Elif Havva da Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulunda 6'ncı sınıfı tamamladı ve gelecek yıl 7'nci sınıfa başlayacak. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum" dedi. Ziyaret, aileyle yapılan sohbet ve iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan