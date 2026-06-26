Ağrı Valisi Bozkurt evde eğitim gören öğrencinin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı Valisi Bozkurt evde eğitim gören öğrencinin karne sevincine ortak oldu

Ağrı Valisi Bozkurt evde eğitim gören öğrencinin karne sevincine ortak oldu
26.06.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte evde eğitim hizmetinden yararlanan 11 yaşındaki Elif Havva Alpaslan'ı ziyaret etti. Vali Bozkurt, başarılı öğrenciye karnesi, takdir belgesi, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte evde eğitim hizmetinden yararlanan 11 yaşındaki Elif Havva Alpaslan'ı ziyaret ederek karne sevincine ortak oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Ağrı genelindeki 985 okulda öğrenim gören 126 bin 140 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Bozkurt, serebral palsi hastalığı nedeniyle evde eğitim alan Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Havva Alpaslan'ı evinde ziyaret etti. Ailenin diğer çocuklarının da karnelerini inceleyen Vali Bozkurt, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Ağrı Valisi Bozkurt evde eğitim gören öğrencinin karne sevincine ortak oldu

VALİ BOZKURT ELİF HAVVA'YI EVİNDE ZİYARET ETTİ

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte evde eğitim hizmeti alan Elif Havva Alpaslan'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, Elif Havva'nın karne heyecanı paylaşıldı. Konuşma ve yürüme güçlüğü yaşayan Elif Havva, eğitim hayatını evde sürdürüyor. Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olan Elif Havva'nın karnesini inceleyen Vali Bozkurt, başarılı performansı dolayısıyla takdir belgesi alan öğrenciyi tebrik etti. Vali Bozkurt, Elif Havva'ya çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Ailenin diğer çocuklarının karnelerini de inceleyen Bozkurt, öğrencilerle sohbet ederek başarılarının devamını diledi.

ENGELLİ BEBEK ARABASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Aileyle bir süre sohbet eden Vali Bozkurt, Elif Havva'nın eğitim süreci ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Elif Havva'nın kullanımı için engelli bebek arabası talebi de gündeme geldi. Vali Bozkurt, talebin karşılanması için ilgili birimleri telefonla arayarak gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Ziyarette, evde eğitim hizmetinin öğrenciler ve aileleri açısından taşıdığı önem de değerlendirildi. Vali Bozkurt'un ziyareti, Elif Havva ve ailesi için anlamlı bir karne günü olurken, öğrencinin başarısı da takdir topladı.

Ağrı Valisi Bozkurt evde eğitim gören öğrencinin karne sevincine ortak oldu

BOZKURT: EVLATLARIMIZIN KARNE HEYECANINA ORTAK OLUYORUZ

Gazetecilere açıklama yapan Vali Dr. Önder Bozkurt, öğrencilerin karne sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İl genelinde 126 bin 140 öğrencinin karne aldığını belirten Bozkurt, evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerin de bu heyecana ortak olduğunu ifade etti. Vali Bozkurt, "Bugün çok sevinçliyiz. Evlatlarımızın karne heyecanına ortak oluyoruz. Elif Havva kızımız evde eğitim hizmeti kapsamında öğretmenlerinden eğitim alıyor. Öğretmenlerini çok seviyor ve derslerinde oldukça başarılı. Takdir belgesi almaya hak kazandı. Ağrı'da evde eğitim hizmetinden yararlanan 103 öğrencimiz bulunuyor. Bunların 35'i il merkezinde eğitim görüyor. Elif Havva da Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulunda 6'ncı sınıfı tamamladı ve gelecek yıl 7'nci sınıfa başlayacak. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum" dedi. Ziyaret, aileyle yapılan sohbet ve iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Ağrı Valiliği, Bozkurt, Karne, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Bozkurt evde eğitim gören öğrencinin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Bakan Kurum, Londra’da Kral Charles’ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı Bakan Kurum, Londra'da Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

16:06
Kaan Ayhan’ın eşinden Milli Takım’ı karıştıracak beğeni
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni
15:51
Venezuela’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589’a yükseldi
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi
15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
14:09
Antalya kavruluyor Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 16:39:31. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı Valisi Bozkurt evde eğitim gören öğrencinin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.