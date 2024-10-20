Ağrı Valisi Koç\'tan Hane Ziyareti ve Taziye

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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, vatandaşlarla daha yakından iletişim kurmak amacıyla hane ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Vali Koç ve eşi, Abide Mahallesinde ikamet eden Yıldız ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında çocuklarla yakından ilgilenen Vali Koç, onlarla sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi. Yıldız ailesi ile samimi bir ortamda bir araya gelen Vali Koç, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemenin önemine vurgu yaptı. Yıldız ailesi de Vali Koç'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür etti.

Öte yandan, Vali Koç, Patnos Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ekber Değerli'nin vefatı dolayısıyla Değerli ailesine ve Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'a taziye ziyaretinde bulundu. Vali Koç, merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. - AĞRI