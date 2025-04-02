Ağrı Valisi Koç'tan Şehit Muhtarın Eşine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Ağrı Valisi Koç'tan Şehit Muhtarın Eşine Taziye Ziyareti

Ağrı Valisi Koç\'tan Şehit Muhtarın Eşine Taziye Ziyareti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt ilçesinde 1990'lı yıllarda terör saldırısında şehit olan muhtar Halit Burak'ın vefat eden eşi Bahar Burak için taziye ziyareti gerçekleştirdi. Koç, aileye başsağlığı dilerken, merhumeye rahmet ve aileye sabır temennisinde bulundu. Ayrıca, İstanbul'da görev sırasında şehit olan bekçi Uğur Gölçek için de başsağlığı mesajı paylaştı.

02.04.2025 19:17
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt ilçesine bağlı Bereket Köyü'nde 1990'lı yıllarda bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan dönemin köy muhtarı Halit Burak'ın vefat eden eşi Bahar Burak için taziye ziyaretinde bulundu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, beraberindeki heyetle birlikte Burak ailesinin Doğubayazıt'taki evine giderek aile bireylerine başsağlığı diledi. Bahar Burak'ın vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getiren Vali Koç, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu. Taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Burak ailesi, ziyaret dolayısıyla Vali Koç ve beraberindekilere teşekkür etti.

Şehit bekçi Uğur Gölçek için taziye mesajı

Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan ve uygulama görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçi Uğur Gölçek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Koç'tan Şehit Muhtarın Eşine Taziye Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Valisi Koç'tan Şehit Muhtarın Eşine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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