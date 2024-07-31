Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ahmet Genç'e taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ahmet Genç'e taziye ziyaretinde bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ahmet Genç\'e taziye ziyaretinde bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Ağrı Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç'in amcasının vefatı üzerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Koç, aileye başsağlığı dileklerini ileterek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

31.07.2024 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Ağrı Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, amcası vefat eden Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç'e taziye ziyaretinde bulundular.

Zeki Aydemir Taziye Evi'nde Seyitoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulunan Vali Koç, bugün hayatını kaybeden Ahmet Genç'in amcası Hikmet Genç için başsağlığı dileklerini iletti. Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ahmet Genç ve ailesine başsağlığı dileyerek, "Seyitoğlu ailesine, bu zor günlerinde sabır ve metanet diliyorum. Hayatını kaybeden Hikmet Genç'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Vali Koç, birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekerek, "Bu tür acı günler, toplum olarak birlik ve beraberliğimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Her zaman birbirimizin yanında olmalı, destek vermeliyiz. Toplumsal dayanışma ve birliktelik, bu tür zor zamanların üstesinden gelmemize yardımcı olur. Ağrı'da en güzel geleneklerden biri bu birlik ve beraberlik ortamlardır. Bu millet olarak bir yardımlaşma ve birlikte olma kültürüdür. O yüzden Ağrı bu yönüyle bambaşka bir şehir" şeklinde konuştu.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan başta Sayın Valimiz Mustafa Koç ve tüm protokol üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Erhan Tenekeci, Mustafa Koç, Tuğgeneral, Ahmet Genç, Jandarma, Ağrı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ahmet Genç'e taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 19:50:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ahmet Genç'e taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement