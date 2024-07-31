Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ahmet Genç\'e taziye ziyaretinde bulundu

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Ağrı Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, amcası vefat eden Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç'e taziye ziyaretinde bulundular.

Zeki Aydemir Taziye Evi'nde Seyitoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulunan Vali Koç, bugün hayatını kaybeden Ahmet Genç'in amcası Hikmet Genç için başsağlığı dileklerini iletti. Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ahmet Genç ve ailesine başsağlığı dileyerek, "Seyitoğlu ailesine, bu zor günlerinde sabır ve metanet diliyorum. Hayatını kaybeden Hikmet Genç'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Vali Koç, birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekerek, "Bu tür acı günler, toplum olarak birlik ve beraberliğimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Her zaman birbirimizin yanında olmalı, destek vermeliyiz. Toplumsal dayanışma ve birliktelik, bu tür zor zamanların üstesinden gelmemize yardımcı olur. Ağrı'da en güzel geleneklerden biri bu birlik ve beraberlik ortamlardır. Bu millet olarak bir yardımlaşma ve birlikte olma kültürüdür. O yüzden Ağrı bu yönüyle bambaşka bir şehir" şeklinde konuştu.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan başta Sayın Valimiz Mustafa Koç ve tüm protokol üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI