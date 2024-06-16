Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt'ta askerleri ziyaret etti

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla Doğubayazıt ilçesini ziyaret ederek askerlerin bayramlarını kutladı.

Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte Doğubayazıt'a gitti. İlk olarak Doğubayazıt Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Koç, jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek bayramın sağlık ve huzurla geçmesi dileklerini iletti. Yaygınyurt köyünden geçerken ay yıldızlı bayrak sallayan çocuklarla da bir araya gelen Vali Koç, çocuklarla sohbet edip bayramlarını kutladı. Daha sonra Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Doğubayazıt Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Vali Koç, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile büyük bir fedakarlıkla görev yürüten kahraman jandarmaların da bayramlarını kutladı. Üste incelemelerde de bulunan Vali Koç, Doğubayazıt ziyaretinin ardından il merkezine döndü. Vali Koç, burada hayatını kaybeden emekli öğretmen Zafer Karan'ın taziyesine de katıldı. Karan ailesine taziye dileklerini ileten Vali Koç, merhuma Allah'tan rahmet diledi. - AĞRI