Ağrı Valisi Mustafa Koç, Gürbulak Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti

Yerel

Ağrı Valisi Mustafa Koç, il ve ilçe protokolü ile birlikte Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yenilenme çalışmaları devam eden Gürbulak Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunan Vali Koç, yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi. Vali Koç daha sonra, ilgili birim amirlerinin katılımıyla, Gürbulak Gümrük Sahasında yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

"Güvenlik Değerlendirme" olarak adlandırılan toplantıda, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve operasyonların etkinliğinin artırılması için alınacak önlemler masaya yatırıldı. Vali Koç, yaptığı açıklamada, Gürbulak Sınır Kapısı'nın ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, sınır güvenliğinin sağlanmasında hassasiyetle çalıştıklarını ifade etti. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Vali Koç, bu konuda tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi. - AĞRI