Ağrı Valisi Mustafa Koç, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okulda üretilen hijyen malzemeleri hakkında bilgi aldı. Vali Koç, meslek eğitiminin önemine vurgu yaparak, öğrencileri tebrik etti.

05.03.2024 15:40  Güncelleme: 15:42
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okulda üretilen hijyen malzemeleri hakkında bilgi aldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alpaslan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Vali Koç, okulun atölyelerini gezerek, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi. Okulda, sıvı sabun, çamaşır suyu, kolonya gibi hijyen malzemelerinin üretimi yapıldığı alanlara geçen Vali Koç, üretim süreci ve malzemelerin kalitesi hakkında bilgi aldı. Vali Koç, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, meslek eğitiminin önemine vurgu yaparak, öğrencileri tebrik etti. Meslek eğitiminin, ülkenin kalkınması ve istihdamı için çok değerli olduğunu belirten Vali Koç, "Öğrencilerimiz, hem teorik hem de pratik bilgi ve beceri kazanarak, hayata hazırlanıyorlar. Okulumuzda, hijyen malzemeleri üretimi yaparak, hem kendilerine hem de topluma faydalı oluyorlar. Bu çalışmaları takdir ediyor ve destekliyoruz" dedi.

Vali Koç, okul yönetimi, öğretmenleri ve öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, ziyaretini sonlandırdı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Mustafa Koç, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti - Son Dakika

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