Ağrı Veteriner Hekimleri Odası seçiminde Osman Alpdoğan yeniden başkan seçildi

Ağrı Veteriner Hekimleri Odası'nın 27 Eylül'de gerçekleştirilen olağan seçiminde mevcut başkan Osman Alpdoğan yeniden başkanlığa seçildi.

Ağrı Veteriner Hekimleri Odası'nın başkanlık seçimi 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Seçimde mevcut başkan Osman Alpdoğan yeniden güven tazeleyerek başkan seçildi. Yeni yönetimiyle birlikte çalışmalarına devam edeceklerini belirten Alpdoğan, veteriner hekimlerin mesleki birlikteliğini güçlendirmeyi ve odanın birleştirici gücüyle Ağrı'ya hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Alpdoğan, görevine devam etmekten ve meslektaşlarına hizmet etmekten onur duyacağını belirtti.