Ahilik Haftası\'nda Esnaf Ziyareti

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Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü, Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, Şube Müdürü Hamza Erden ve Müftülük Şefi Mehmet Sinan Kurt, Çermik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Özdemir ile esnafı ziyaret etti .

Ahilik kültürünün, iş ahlakı ve toplumsal dayanışma açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Müftü Burhan Kızılarslan, Ahilik'in Anadolu topraklarında asırlardır varlığını sürdüren bir kültür mirası olduğuna dikkat çekerek, esnaf ve sanatkarların bu köklü değerlere sahip çıkması gerektiğini belirtti. Müftülük yetkilileri de esnafa yönelik dualarda bulunarak, Ahilik ilkelerinin günümüzdeki önemine dikkat çekti. - DİYARBAKIR