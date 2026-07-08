Ahır Dağı'ndaki Türk Bayrağı Yenilendi

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Onikişubat Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ın simge noktalarından Ahır Dağı zirvesine zemin boyama yöntemiyle yapılan Türk bayrağında bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Onikişubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, 1830 rakımlı Ahır Dağı zirvesinde yaptığı açıklamada, bayrağın 2025 yılında Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın talimatlarıyla zirveye işlendiğini belirtti.

Kılıçsallayan, çalışmanın hem Ahır Dağı'na hem de Kahramanmaraş halkına armağan edildiğini ifade ederek, 2026 yılında yaşanan ağır kış şartlarının bölgede tahribata yol açtığını söyledi.

Kılıçsallayan, "Ülkemizde son 40 yılın en kuvvetli kış şartlarından biri yaşandı. Bölgemiz yoğun kar ve yağmur aldı. Kara, dona ve yağışa bağlı olarak bölgede bulunan taşlarda parçalanmalar meydana geldi" dedi.

Bölgedeki taş yapısına ilişkin bilgi veren Kılıçsallayan, alanın yaklaşık yüzde 70'inin kireç taşlarından oluştuğunu, halk arasında bu taşlara "çağşak" denildiğini belirtti. Şiddetli kar ve don olayları nedeniyle taşların gözeneklerine su sızdığını dile getiren Kılıçsallayan, donma ve çözülme sonucu taşlarda parçalanmalar oluştuğunu kaydetti.

Kılıçsallayan, bu parçalanmalar nedeniyle bayrak alanında boya yoğunluğundan çok taş yoğunluğunun görünür hale geldiğini belirterek, "Bu durum bayrağımızın daha solgun, yer yer transparan şekilde görünmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın talimatlarıyla yenileme çalışması başlatıldığını aktaran Kılıçsallayan, belediye ekiplerinin alanda bakım ve boyama çalışması yaptığını söyledi.

Kılıçsallayan, "Bayrağımızı yeniden eski görünümüne kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışma Kahramanmaraş'ın kahraman halkına ve tüm Türkiye'ye armağan olsun" dedi.